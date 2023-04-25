Алексей Текслер вручил южноуральцам государственные награды

Фото: пресс-служба губернатора.

Президент России Владимир Путин своим указом наградил за высокие заслуги перед страной жителей Челябинской области. Государственные награды вручил губернатор Алексей Текслер.

В числе награжденных – работники металлургической и агропромышленной отраслей, оборонного комплекса, научно-педагогической сферы и спорта – жители Челябинска, Магнитогорска, Снежинска, Кыштыма, Южноуральска и Агаповского района, а также коллектив акционерного общества «Южноуральский завод «Кристалл».

Алексей Текслер поблагодарил их за труд на благо страны.

— Среди награжденных много рабочих и инженеров наших стратегических оборонных предприятий, — отметил глава региона. — Это не случайно. Южноуральские оборонщики за последнее время в разы увеличили объемы выпускаемой продукции. Заводы четко выполняют гособоронзаказ, люди работают ответственно, понимая важность своего труда. Также благодарю наших общественников и волонтеров.

Также Алексей Текслер вручил региональные награды: знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью», почетную грамоту и благодарность губернатора.