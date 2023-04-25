Сироты Челябинской области смогут получить единовременную выплату на приобретение жилья

Фото: минсоц Челябинской области.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил ввести для сирот единовременную выплату на приобретение жилья. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента.

По данным правительства, ежегодно жилыми помещениями в области обеспечивается не менее 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако вопрос остается достаточно острым, особенно среди тех, кому исполнилось 23 и больше. Законопроект позволить решить эту проблему.

Право на единовременную выплату на приобретение жилого помещения получат южноуральцы от 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не обеспечены квартирами.

При этом выплату можно будет объединить с другими мерами государственной поддержки, например, с федеральным и региональным материнским капиталом, выплатой участникам программы «Молодая семья», выплатой на приобретение жилья взамен предоставления земельного участка многодетным семьям.

Как подчеркнул губернатор Алексей Текслер, опыт работы с сертификатами в регионе уже есть. Ими пользуются родители детей с инвалидностью для похождения реабилитации. Если раньше такие семьи должны были сами оплатить процедуры, а потом ждать компенсацию, то теперь деньгм сразу перечисляются организации.

— Практику с сертификатами планируем использовать для расселения детей-сирот старшего возраста, у многих есть свои семьи, - отметил глава региона.

Сертификат позволит сочетать несколько программ поддержки, добавить свои средства и приобрести более комфортное жилье. На это направят дополнительные средства.

Также в законопроекте прописаны требования по качеству и возрасту жилья. В частности, дом должен быть не старше 7 лет.