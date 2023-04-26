Житель Челябинской области вломился в дом бывшей супруги и забрал себе вещи ее нового избранника

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Троицке Челябинской области бывший муж обокрал нового кавалера женщины.

42-летний мужчина, в биографии у которого значится уже несколько судимостей, влез в частный дом бывшей жены через окно. Стекло для этого пришлось разбить.

Женщины и ее нового возлюбленного в тот момент дома не было. Выяснять отношения оказалось не с кем, так что незваный гость обшарил комнаты и украл понравившиеся вещи. Он унес ноутбук, колонки, мышку и клавиатур для компьютера. Все устройства принадлежали сожителю хозяйки. Ущерб владелец ноутбука оценил в 25 тыс. рублей.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, отыскать удалось не только похитителя, но и украденную технику. Компьютер и колонки вернут законному владельцу.

В отношении троичанина возбудили уголовное дело о краже. До суда с мужчины взяли подписку о невыезде.

Ранее в Челябинской области мужчина опоздал на автобус и угнал грузовик, чтобы доехать до дома.

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