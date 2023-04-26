19 нелегальных мигрантов из Челябинской области выдворили за пределы России

Нелегалов проводили до границы с Казахстаном. Фото: ГУФССП России по Челябинской области

19 нелегальных мигрантов, пойманных в Челябинской области, выдворили из России. Накануне судебные приставы доставили их до границы с Казахстаном и проследили, чтобы те покинули страну. Куда они поедут дальше — неизвестно, но вернуться обратно в Россию смогут лишь через пять лет.

Сегодня и завтра еще 15 мигрантов покинут страну, а на прошлой неделе таким же образом выдворили 38 человек. Работа в этом направлении продолжается. Сейчас в центре временного содержания иностранных граждан своей участи ждут более сотни нелегалов. Вероятно, их тоже ждет возвращение на родину.

— В первом квартале 2023 года за пределы России были выдворены 222 человека, в 2022 году судебные приставы выпроводили домой 972 иностранца-нелегала, — рассказали в ГУФССП России по Челябинской области.

Как ловят нелегальных мигрантов на рынках и на стройках? Корреспондент КП-Челябинск отправился в рейд с полицейскими и увидел все своими глазами.

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