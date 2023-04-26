В Челябинской области перенесли выборы главы Нагайбакского района

Заседание по выборам главы района пройдет 26 мая Фото: Евгения ГУСЕВА

Выборы главы Нагайбайского района в Челябинской пройдут раньше запланированной даты. Такое решение приняли депутаты городского собрания на заседании 26 апреля. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

— Председатель собрания депутатов Владимир Бурмистров предложил сократить сроки конкурса, перенести его проведение на 24 мая, а заседание по выборам главы района - на 26 мая. Мотивировал он тем, что необходимо выбрать главу района до проведения Парижского полумарафона, — уточнили в пресс-службе администрации Нагайбакского района.

Напомним, прежний глава муниципалитета Иван Сурменев сложил полномочия в марте по собственному желанию. Он сделал это после гибели 12-летнего мальчика в Фершампенуазе: с крыши физкультурного комплекса на ребенка упала снежная наледь.

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