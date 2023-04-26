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НовостиОбщество26 апреля 2023 11:49

В Челябинской области перенесли выборы главы Нагайбакского района

Конкурс проведут до начала Парижского полумарафона
Ян Стоев
Ян Стоев
Заседание по выборам главы района пройдет 26 мая

Заседание по выборам главы района пройдет 26 мая

Фото: Евгения ГУСЕВА

Выборы главы Нагайбайского района в Челябинской пройдут раньше запланированной даты. Такое решение приняли депутаты городского собрания на заседании 26 апреля. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

— Председатель собрания депутатов Владимир Бурмистров предложил сократить сроки конкурса, перенести его проведение на 24 мая, а заседание по выборам главы района - на 26 мая. Мотивировал он тем, что необходимо выбрать главу района до проведения Парижского полумарафона, — уточнили в пресс-службе администрации Нагайбакского района.

Напомним, прежний глава муниципалитета Иван Сурменев сложил полномочия в марте по собственному желанию. Он сделал это после гибели 12-летнего мальчика в Фершампенуазе: с крыши физкультурного комплекса на ребенка упала снежная наледь.

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