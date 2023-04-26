Административные комиссии помогут в борьбе с захламлением контейнерных площадок

Фото: ЦКС

Житель Челябинска заплатит крупный штраф за размещение на контейнерной площадке строительного мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам. Такое определение вынесла административная комиссия города Челябинска. Основанием стали фотографии, на которых зафиксировали факт сброса в мусорные баки непрофильного мусора. Огромные тюки с мусором, который явно не относился к твердым коммунальным отходам, пытались выгрузить с борта грузовой машины в контейнер по улице Абразивной.

В Челябинской области работу по выявлению нарушителей правил благоустройства ведут и в ряде других муниципалитетов. В Южноуральске, например, камеры слежения, установленные на проблемных контейнерных площадках, с прошлого года помогают ловить нарушителей правил складирования отходов. Их выявляют по госномерам автомобилей, на которых к контейнерным площадкам привозят непрофильный мусор.

ЦКС ведет постоянную разъяснительную работу о том, что на контейнерных площадках и в мусорные баки запрещено складировать отходы, которые не относятся к ТКО. Но предупреждающую информацию воспринимают далеко не все. И, как следствие, нарушителям выписывают штрафы.

Региональный оператор еще раз напоминает, что в местах накопления отходов запрещено размещать следующие виды мусора:

- строительный мусор (бревна, кирпичи, бетонные плиты, старый асфальт, шифер);

- спилы деревьев, пни, а также иные отходы от санитарной подрезки растений;

- отходы с приусадебных участков и от сферы животноводства (в их числе отслуживший свой срок укрывной материал, поликарбонат от теплиц, ботва растений, навоз);

- отслужившие свой срок автомобильные покрышки.

Кстати, в ближайшее время в Челябинске планируется рейд по шиномонтажным мастерским, в рамках которого будут выявлять потенциальных нарушителей – тех, кто вывозит отработавшую авторезину на контейнерные площадки.

Согласно правилам благоустройства в Челябинске запрещен сброс мусора и иных отходов вне специально отведенных для этого мест, а также захламление и загрязнений территорий общественного пользования. Решить вопрос с утилизацией строительного мусора или старых покрышек должны собственники таких отходов, для этого необходимо привлечение специализированных организаций, которые оказывают подобные услуги.

За нарушение предусмотрено наказание в виде штрафов:

- для физических лиц — от 1 до 5 тысяч рублей;

- для должностных лиц — от 5 до 20 тысяч рублей;

- для юридических лиц — от 25 до 50 тысяч рублей.

— Центр коммунального сервиса приветствует усилия муниципальных властей в вопросе наведения порядка на контейнерных площадках. Системная работа административных комиссий по выявлению нарушителей, которые складируют в баки и на контейнерные площадки непрофильные отходы, безусловно, будет способствовать улучшению санитарного состояния мест накопления отходов. Региональный оператор готов оказывать содействие в работе по выявлению и пресечению подобных нарушений, — рассказал генеральный директор ЦКС Захид Камилов.