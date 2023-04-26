МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Курганской области

При сильном ветре увеличивается риск возникновения пожаров. Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 27 апреля, погода в Курганской области ухудшится. В главном управлении МЧС по региону предупредили о сильном ветре, скорость которого будет доходить до 18 м/c.

— 27 апреля на территории Курганской области прогнозируется ухудшение погодных условий: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 18 м/с, — говорится в сообщении.

Напомним, сейчас на всей территории региона действует особый противопожарный режим, при котором запрещено разведение костров, а также сжигание мусора и травы. За нарушение правил предусмотрены штрафы. По данным регионального правительства, в апреле сотрудники МЧС ликвидировали 366 возгораний.

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