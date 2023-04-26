Forbes включил челябинского климпейкера в список самых перспективных россиян до 30 лет

Виталию Аванесову 29 лет. Фото: forbes.ru

Журнал Forbes включил уроженца Челябинска, клипмейкера Виталия Аванесова в лонг-лист рейтинга перспективных россиян до 30 лет. Бывший выпускник Южно-Уральского университета занимается созданием видеороликов для известных брендов одежды, таких как Zara, Jean Paul Gaultier, Farfetch и Maje. Виталия номинировали в категории «Мода и дизайн».

В студенческие годы челябинец работал диджеем. Заниматься видеомонтажом он начал после окончания вуза. Первые заметные ролики Виталий Аванесов сделал для блогера и телеведущей Насти Ивлеевой в 2020 году. В то время у него еще не было крупных проектов, но вскоре его фирменный стиль замечают представители моды.

— Аванесов привлек внимание представителей модной индустрии в 2021 году. Тогда он снял и смонтировал ролик для журнала Vogue Russia о моде, вдохновленной 2000-ми. В нем модель ходила по Москве, под музыку на ней менялись туфли, сумки и предметы одежды. Работа моментально стала вирусной, набрав более 2 млн просмотров в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), — отмечает журнал Forbes.

Напомним, в прошлом году в список самых перспективных россиян до 30 лет попала челябинка Яна Ким. Она является инженером-программистом и разработала интеллектуальную систему Polytron, которая помогает врачам найти первые признаки рака у пациентов.

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