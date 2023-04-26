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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 13:31

В Челябинске погиб рабочий завода из-за падения грузоподъемного крюка

Деталь рухнула прямо на мужчину
Авторы (2):
Ян Стоев
Ян Стоев
Дарья МАРКОВА
В гибели мужчины разбираются следователи

В гибели мужчины разбираются следователи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На одном из заводов в Челябинске погиб рабочий. На мужчину сверху свалился грузоподъемный крюк. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

— Мужчина погиб на месте. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются следователи, — уточнил источник.

Известно, что погибшему было 33 года.

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