В Челябинске погиб рабочий завода из-за падения грузоподъемного крюка

В гибели мужчины разбираются следователи Фото: Алексей БУЛАТОВ

На одном из заводов в Челябинске погиб рабочий. На мужчину сверху свалился грузоподъемный крюк. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

— Мужчина погиб на месте. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются следователи, — уточнил источник.

Известно, что погибшему было 33 года.

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