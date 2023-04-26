Челябинский облсуд не стал менять срок в колонии для юриста Владимира Казанцева

Владимир Казанцев. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Челябинский областной суд в среду, 26 апреля, рассмотрел апелляционную жалобу на приговор юриста Владимира Казанцева, которого признали виновным в мошенничестве. Из наказания правозащитнику убрали запрет заниматься юридической деятельностью, а срок в колонии общего режима для него оставили прежним – четыре года лишения свободы. Об этом КП-Челябинск сообщила консультант облсуда Наталья Бушуева.

Напомним, Владимира Казанцева признали виновным в обмане своего клиента. По версии следствия, юрист взял у потерпевшего 500 тысяч рублей на подкуп сотрудника суда, чтобы решить дело в его пользу. Однако деньги по итогу были присвоены.

Владимир Казанцев является известным в регионе экоактивистом. Его соратники считают, что уголовное дело против него было сфабриковано.

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