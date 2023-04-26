Двое обвиняемых в групповом убийстве челябинского подростка попросились выйти из СИЗО

Один из обвиняемых – Махмасаид Азизов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске двое фигурантов уголовного дела, обвиняемых в групповом убийстве подростка, попросились выйти из СИЗО. Речь идет 17-летнем Хуршеде О. и 19-летнем Махмасаиде Азизове. Их апелляцию об изменении меры пресечения рассмотрел областной суд.

Сторона защиты просила отменить решение об аресте обвиняемых. В качестве альтернативы адвокаты предложили избрать для парней меру пресечения, которая не связана с изоляцией от общества.

— Челябинский областной суд оставил без изменений постановление о заключении под стражу обвиняемых. Махмасаид Азизов останется в СИЗО до 12 июня, Хуршед О. - до 13 июня, — уточнили в пресс-службе облсуда.

Напомним, убийство подростка произошло вечером 9 апреля. По данным КП-Челябинск, около 10 молодых людей встретились возле ТРК «Космос», там же завязалась драка. По данным следствия, несколько мигрантов избили 17-летнего школьника, а затем один из них достал нож и дважды пырнул парня.

В итоге челябинец скончался, а нападавшие попытались скрыться. Вскоре за групповое убийство задержали семерых человек, причем один из них собирался сбежать в другую страну. В настоящий момент все фигуранты уголовного дела находятся в СИЗО.

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