В Челябинской области соседи спасли мужчину, которого сожительница пыталась сжечь заживо в бане

Поход в баню едва не стал для южноуральца последним

Жительница Челябинской области заперла сожителя в бане и подожгла постройку. Это случилось утром 25 апреля. Женщина в тот момент быль пьяна.

Мужчина остался жив, благодаря соседям. Те увидели пожар, прибежали на место происшествия и открыли дверь бани.

Огонь потушили, а поджигательницу задержали. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

— Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе регионального СУ Следственно комитета.

Напомним, накануне в Челябинске не выпустили из СИЗО двоих обвиняемых в убийстве подростка.

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