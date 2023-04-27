В Челябинской области не вписавшуюся в поворот Audi выбросило на встречную иномарку, пострадал человек

Фото: ОГИБДД Кыштыма

Водитель пострадал в ДТП, которое случилось днем 26 апреля на дороге Кыштым-Озерск.

58-летний житель Озерска ехал по своим делам на Nissan X-Trail, когда увидел несущуюся на него со встречной полосы машину. Удар оказался такой силы, что у Nissan встало по диагонали переднее колесо, а у влетевшей в него Audi вся передняя часть превратилась в груду измятого металла.

Как рассказали в ОГИБДД Кыштыма, 52-летний водитель Aidi, тоже китель Озерска, не справился с управлением на закруглении дороги. Машину занесло, выбросило на встречную полосу — и на ехавший там Nissan.

— В результате ДТП водитель Nissan получил телесные повреждения, госпитализирован в медицинское учреждение, — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее в Челябинске столкнулись легковая машина и мотоцикл.

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