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НовостиОбщество27 апреля 2023 4:44

Танкиста и железнодорожника будет видно в темноте: в Челябинске оборудовали главные городские скульптуры подсветкой

В Челябинске 11 памятников оборудовали постоянной подсветкой
Елена КОЛЧИНА
Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске у подножия 11 памятников впервые установили постоянную подсветку. Теперь скульптуры будут хорошо видны в темное время суток.

Прожекторы смонтировали у танка на Комсомольской площади, «Сферы любви» возле ТРК «Урал», мемориала в честь пионеров-героев и «Мавзолея» на Алом поле, памятника «Доблестным сынам отечества», памятникам добровольцам-танкистам на Кировке. Кроме того, подсвечивать станут скульптуру революционера-железнодорожника, «Сказ об Урале», памятники Петру Столыпину, Михаилу Глинке и Сергею Прокофьеву.

— Работа по установке скульптурного освещения будет продолжена, — пообещали в мэрии Челябинска.

Напомним, в Челябинске решили не разбирать установленную к Новому году иллюминацию и сделать световой потолок на улице Кирова круглогодичным.

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