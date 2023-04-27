Танкиста и железнодорожника будет видно в темноте: в Челябинске оборудовали главные городские скульптуры подсветкой

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске у подножия 11 памятников впервые установили постоянную подсветку. Теперь скульптуры будут хорошо видны в темное время суток.

Прожекторы смонтировали у танка на Комсомольской площади, «Сферы любви» возле ТРК «Урал», мемориала в честь пионеров-героев и «Мавзолея» на Алом поле, памятника «Доблестным сынам отечества», памятникам добровольцам-танкистам на Кировке. Кроме того, подсвечивать станут скульптуру революционера-железнодорожника, «Сказ об Урале», памятники Петру Столыпину, Михаилу Глинке и Сергею Прокофьеву.

— Работа по установке скульптурного освещения будет продолжена, — пообещали в мэрии Челябинска.

Напомним, в Челябинске решили не разбирать установленную к Новому году иллюминацию и сделать световой потолок на улице Кирова круглогодичным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.