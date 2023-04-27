В Челябинской области не хватает терапевтов, программистов и охранников

В поликлиниках недостает врачей-терапевтов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области остро не хватает рабочих. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате.

Аналитики сравнили количество открытых вакансий по разным специальностям и количество стоящих на учете безработных с такими же специальностями.

Выяснилось, что самая дефицитная профессия на Южном Урале – арматурщик. Востребованы также кузнецы-штамповщики, слесари-электромонтажники и операторы линии пищевой продукции.

Среди не связанных с работой в цехах профессий самые дефицитные — участковый терапевт, педиатр, инженер-программист и социолог. Не хватает также дежурных пульта управления и сотрудников вневедомственной охраны.

Примечательно, что потребность в педиатрах за последний год немного снизилась, а вот нехватка участковых терапевтов осталась на том же уровне, что 12 месяцев назад.

— Профессии бухгалтера, юриста и экономиста остаются низко востребованными, — добавили в Контрольно-счетной палате.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.