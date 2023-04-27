В Челябинской области стали реже травиться алкоголем, но намного чаще — наркотиками

Смертельных отравлений, по сравнению с прошлым годом, стало меньше Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области в 2023 оду резко выросло количество отравлений наркотическими веществами. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за январь-март в больницы с отравлением наркотиками попали 290 человек. За тот же период прошлого года зарегистрировали 199 отравлений наркотиками (почти на 46% меньше, чем сейчас).

При этом жители Челябинской области стали реже травиться спиртным. За первые три месяца прошлого года медицинская помощь понадобилась 79 любителям алкоголя, а в этом году — 56.

С начала 2023 года 77 южноуральцев отравились лекарствами и еще 58 попали к врачам после различных бытовых или производственных отравлений. С пищевыми отравлениями жители региона обычно справляются без помощи медиков — в 2023 году не зарегистрировали ни одного пациента, отравившегося едой.

Чаще травятся различными веществами мужчины. Их среди пострадавших в этом оду 376, а женщин всего 105.

— Среди мужчин зарегистрировано 6 случаев отравлений с летальным исходом (в первом квартале 2022 ода было 15 случаев), среди женщин - 2 случая (в первом квартале 2022 года – 4 случая), — уточнили в Роспотребнадзоре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.