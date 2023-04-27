В Челябинской области появится новая памятная дата

Новая памятная дата станет символом памяти и благодарности за подвиги уральских танкистов в годы Великой Отечественной войны. Фото: Иван Макеев

В Челябинской области планируют ввести новую памятную дату – День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий законопроект поддержали депутаты регионального Заксобрания на заседании комитета по социальной политике.

Отмечать памятную дату предлагается 11 марта. Именно в этот день ровно 80 лет назад был сформирован Уральский добровольческий танковый корпус по инициативе трудовых коллективов трех областей Урала — Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермский край) в дни победоносного завершения Сталинградской битвы. Добровольческий танковый корпус с честью выдержал все военные испытания, начав свой военный путь с Курской битвы, дошёл до Берлина и Праги.

– В целях сохранения памяти о вкладе жителей Челябинской области в Победу в Великой Отечественной войне и в знак благодарности потомков победителям фашизма установить памятную дату региона «День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны» и отмечать ее ежегодно 11 марта, – сказано в законопроекте.

Отметим, законопроект разработан по инициативе губернатора области Алексея Текслера, чтобы поддержать патриотическое воспитание жителей, развивать любовь к малой Родине, формировать уважительное отношение к доблести и мужеству старших поколений.

Проект закона рассмотрят депутаты южноуральского Заксобрания на ближайшей сессии.

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