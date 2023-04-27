Мужчина приехал в Челябинск, чтобы отрывать зеркала от дорогих машин и продавать через интернет

Фото: УМВД Челябинска

В Челябинске поймали мужчину, воровавшего зеркала с дорогих автомобилей. Злоумышленник специально приехал из Екатеринбурга ради нелегального заработка. Украденные зеркала он продавал через интернет.

Как рассказали в УМВД Челябинска, без зеркал остались Lexus, Toyota Land Cruiser, Chevrolet Tahoe и Jaguar. Все машины хозяева припарковали на ночь у домов на улицах Монакова и Телевизионной. Утром водители обнаружили, что их автомобилям не хватает существенной детали.

Полицейским удалось найти подозреваемого в краже. Это нигде не работающий и ранее судимый 25-летний екатерибуржец. Выяснилось, что в ту же ночь он побывал еще и на улице Варненской, где тоже снял с иномарки зеркала. Суммарный ущерб составил 240 тыс. рублей.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — уточнили в городском управлении полиции.

Ранее в Челябинской области задержали женщину, которая пыталась сжечь сожителя заживо в бане.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.