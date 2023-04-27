Челябинцев напугали звуки стрельбы в центре города

Для учений заготовили имитационную пиротехнику Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Челябинска 27 апреля встревожили звуки, напоминающие стрельбу. Они были хорошо слышны в центре города.

В региональном управлении ФСБ сообщили, что 27 апреля проводят антитеррористические учения с применением пиротехники и других спецсредств.

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

— УФСБ призывает жителей и гостей Южного Урала соблюдать спокойствие и поддерживать общественный порядок, а также выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения, — заявили в пресс-службе ведомства.

В учениях участвуют также полицейские и сотрудники МЧС. Во время тренировки собираются отработать совместную работу разных структур при возникновении угрозы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.