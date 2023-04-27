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НовостиОбщество27 апреля 2023 7:22

Челябинцев напугали звуки стрельбы в центре города

ФСБ проводит в Челябинске учения с использованием пиротехники
Анастасия ТРОФИМОВА
Для учений заготовили имитационную пиротехнику

Для учений заготовили имитационную пиротехнику

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Челябинска 27 апреля встревожили звуки, напоминающие стрельбу. Они были хорошо слышны в центре города.

В региональном управлении ФСБ сообщили, что 27 апреля проводят антитеррористические учения с применением пиротехники и других спецсредств.

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

— УФСБ призывает жителей и гостей Южного Урала соблюдать спокойствие и поддерживать общественный порядок, а также выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения, — заявили в пресс-службе ведомства.

В учениях участвуют также полицейские и сотрудники МЧС. Во время тренировки собираются отработать совместную работу разных структур при возникновении угрозы.

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