В Челябинске на два дня закроют движение трамваев в Ленинском районе

Ограничения вводят из-за ремонта рельсов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске на два дня изменят маршруты трамваев №18 и №22. Это сделают из-за ремонта путей на улице Машиностроителей.

Трамвайное движение в Ленинском районе закроют с 22:00 пятницы 28 апреля до 7:00 понедельника 1 мая.

Как сообщили в «ЧелГЭТ», в выходные трамваи №18 и №22 будут перевозить пассажиров до кольца Харлова.

Напомним, ранее в Ленинском районе ввели реверсивное движение трамваев.

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