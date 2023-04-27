Не мешайте размножаться: в Челябинской области ввели ограничения для рыбаков

Ограничения снимут в июне Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области ввели ограничения на период нереста рыбы.

С 25 апреля по 4 июня рыбу нельзя ловить на озере Улагач, а также на Троицком и Южноуральском водохранилищах. А с 5 мая промышленное рыболовство запретят на всех водоемах рыбохозяйственного значения в регионе.

Рыбакам-любителям разрешено выходить к рекам и озерам с удочками. Но сидеть можно только на берегу, рыбачить с лодок уже запрещено. Ограничения будут действовать до 15 июня.

— —Учитывая особую важность нерестового периода для сохранения популяции рыб и их дальнейшего размножения, законодательством установлен ряд ограничений. Нарушение правил влечет административную и уголовную ответственность, — предупредили в региональном министерстве экологии.

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