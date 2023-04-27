Снесут многоквартирные дома, общежитие и нежилые постройки: в Челябинске сравняют с землей 13 зданий

Все 13 домов признали аварийными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске до конца 2023 года запланировали снести 13 домов. Все эти здания признаны аварийными.

Как уточнили в мэрии, разрушат общежитие по улице Цинковой, 2а, и по многоквартирному дому на улицах Новороссийской, Ереванской, Гидрострой, Пост 2098 км., Пост 2092 км.

Кроме того, под снос отправят нежилые постройки №4 и №6 на улице Степана Разина, дом №4а на улице Российской и дом №6 на Дорожной. К сносу готовят вдобавок двухэтажку №12 по улице Нахимова и дом №72а по улице Новороссийской.

— Для обеспечения безопасности заключены контракты на охрану объектов, которые предусматривают системное наблюдение за объектами, в том числе осмотр с выездом не менее трех раз в сутки, — уточнили в мэрии.

По реновации снесут дом №86Б по улице Сталеваров. А застройщик площадки у Копейского шоссе уже успел снести стоявшие на его территории дома №2 и №4.

Ранее в Челябинске решили снести 125 гаражей ради строительства новой дороги.

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