Мэра Троицка предложили отправить за решетку на 6 лет

Александр Виноградов. Фото: администрация Троицка

Гособвинение запросило 6 лет лишения свободы для главы Троицка Челябинской области Александра Виноградова. Вдобавок мэру требуют запретить работать в органах местного самоуправления. Информацию об этом подтвердили в Троицком юродском суде, где накануне состоялись прения сторон.

Следующее заседание по уголовному делу градоначальника запланировано на 5 мая.

Александра Виноградова обвиняют в превышении полномочий. По версии следствия, еще в 2019 году мэр незаконно передал объекты теплосети от одной компании другой. Сам Виноградов вины не признает, а в администрации Троицка заявляли, что передали имущество, чтобы город не остался осенью без отопления.

Александра Виноградова задержали весной 2021 года и отправили в СИЗО. Мэр добился перевода под домашний арест. В июне того же года его отстранили от обязанностей, но вскоре Александр Виноградов вернулся к работе в городской администрации.

Минувшей осенью он ездил в учебный центр в Елани, где находились мобилизованные южноуральцы.

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