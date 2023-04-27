В Магнитогорске двух полицейских задержали за торговлю наркотиками

Полицейские должны были бороться с преступностью, но теперь сами могут попасть за решетку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области задержали двух полицейских. Работников УМВД Магнитогорска подозревают в причастности к незаконному сбыту наркотического средства.

Преступление обнаружили сотрудники службы собственной безопасности регионального ГУ МВД.

— Назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, — сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

Материалы о незаконной деятельности магнитогорцев уже передали следователям.

Ранее двух сотрудников полиции в Челябинске заподозрили в фабрикации уголовного дела.

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