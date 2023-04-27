Профессора челябинского педуниверситета отправили под домашний арест по делу о взятках

Преподавателя вуза поймали на взятках от студентов. Фото: ЮУрГГПУ

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения директору профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Елене Гнатышиной, обвиняемой в получении взяток от студентов. Она будет находиться под домашним арестом до 25 мая. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе суда.

Елене Гнатышиной 71 год. Она является доктором педагогических наук и профессором. Преподаватель имеет звания «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный работник высшей школы РФ», а также награждена медалью К.Д. Ушинского и нагрудным знаком Министерства Просвещения РФ «За верность профессии». В общей сложности Гнатышина опубликовала более 200 учебно-методических и научных работ.

Напомним, в конце января сотрудники ФСБ задержали заместителя директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антона Семченко и проректора по экономике вуза Павла Рябчука. Как считает следствие, обвиняемые брали взятки от студентов за сдачу экзаменов. Обоим преподавателям избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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