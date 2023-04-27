Автослесарь из Челябинска отдал 45 лет главному делу своей жизни и получил медаль от Владимира Путина

Борис Васильцов работает автослесарем на почте почти всю свою жизнь. Фото: Надежда Тютикова

Автослесарь из Челябинска Борис Васильцов – человек, от рук которого зависит скорость доставки вашей посылки с «Почты России». Сейчас мужчине 66 лет, большую часть своей жизни, 45 лет, он чинит почтовые автомобили. За это время Борис Васильевич отточил свое мастерство до высшего уровня и получил шестой разряд слесаря-ремонтника. Несмотря на солидный возраст, челябинец до сих пор относится к своей работе с особой страстью и ежедневно трудится с «горящими глазами», заботясь о состоянии почтового транспорта, и предлагая новые новаторские идеи. Об этом сам герой нашего материала рассказал новостному порталу Hornews.com.

Борис Васильевич внедрил в работу методику изготовления элементов кузова автомобиля УАЗ с сохранением всех необходимых отгибов и форм, «по ГОСТам».

– На современных «уазиках» чаще всего приходится менять «юбки» – ржавеют, металл становится непригодным. Рисуешь, добавляешь припуски, загибаешь, подгоняешь и готово. Если отогнуть кромки в месте стыка, его вообще не будет видно, – объясняет талантливый мастер.

Кроме того, он соорудил специальный металлический рычаг для того, чтобы самостоятельно, без поездок в шиномонтаж, «переобуть» колеса. Теперь почтовая компания существенно экономит время на сезонной перебортовке.

При этом Борису Васильевичу пришлось учиться всему фактически самостоятельно. Окончив школу, он пошел учеником-токарем на завод, а после армии уже устроился водителем «на почту» – на легковой машине развозил корреспонденцию по киоскам «Союзпечати». Потом стал работать правильщиком вручную.

Любовь к автотехнике, ремонту и изобретениям у мужчины появилась еще в юном возрасте.

– Я с детства интересовался механизмами, чинил сначала велосипед, потом мопед, затем машины. Мы жили в частном секторе, там было много умелых мужиков, гаражный кооператив. Был у нас такой, дядя Боря. Как-то я пришел, смотрю – он 401-й «Москвич» чинит. Спрашивает: «Интересно? Приходи завтра, будем красить». Мне было лет 11, меня там называли «сыном гаража», – говорит Борис Васильцов.

Сейчас мужчина с радостью передает свои знания и опыт молодому поколению. К нему в цех постоянно приходят на практику студенты. А в свободное время Борис Васильевич нянчится с внуками и занимается увлекательным хобби – коллекционирует модели советских автомобилей.

На Почте России очень гордятся таким сотрудником и ценят его. Неоднократно Бориса Васильцова награждали почетными грамотами и благодарственными письмами.

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