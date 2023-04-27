В Челябинской области полицейские усилят охрану общественных мест в майские праздники

В дни празднования полиция привлечет максимальное количество сотрудников для поддержания порядка Фото: Андрей АБРАМОВ

Руководитель ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков провел заседание оперативного штаба по вопросам охраны общественного порядка в майские праздники. В совещании приняли участие не только руководство полиции региона, но и приглашенные гости – представители правоохранительных и военных структур, а также органов исполнительной власти.

— Люди ждут праздника, ничто не должно его омрачить. Для граждан мы должны создать максимально комфортные в правовом поле условия. От слаженных совместных действий правоохранительных структур и органов власти, от нашего с вами профессионализма будет зависеть атмосфера праздника, — обратился к присутствующим Михаил Скоков.

Главный полицейский Южного Урала дал указание своим подчиненным обеспечить максимальную безопасность граждан и сделать все, чтобы массовые мероприятия прошли без происшествий. В майские праздничные дни в Челябинской области пройдут эстафеты, возложения венков к мемориалам и памятникам воинской славы, торжественные марши. Участниками и зрителями станут сотни тысяч жителей и гостей региона.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что в дни празднования полиция привлечет максимальное количество сотрудников для поддержания порядка. Также будет задействованы добровольные народные дружины, частные охранные организации и казачества.

— На территории проведения праздничных мероприятий и иных мест массового пребывания граждан пройдут проверки автотранспорта. Брошенные автомобили будут принудительно перемещены. В целях обеспечения безопасности также вводятся ограничения на пронос запрещенных предметов, — уточнили в ГУ МВД по региону.

Кроме того, полицейские возьмут под круглосуточную охрану все мемориалы, монументы воинской славы, памятники и места захоронения воинов Великой Отечественной войны. Проводить эту работу они будут совместно с органами местного самоуправления и с привлечением сотрудников ЧОП, представителей ДНД и казаков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.