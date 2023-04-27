В центре Челябинска 29 апреля закроют движение из-за спортивных забегов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В субботу, 29 апреля, на центральных улицах в Челябинске закроют движение для транспорта. Ограничения будут действовать восемь часов из-за легкоатлетической эстафеты. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— На время проведения спортивных забегов с 7:00 до 15:00 часов будет полностью закрыто движение по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до улицы Лесопарковой, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Кроме того, аналогичные ограничения будут вводиться по Свердловскому проспекту и по улицам Энтузиастов, Энгельса, Красная, Васенко, Елькина, Володарского на участке от улицы Сони Кривой до улицы Коммуны. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и продумывать возможные пути объезда.

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