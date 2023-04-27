В Магнитогорске снесут заброшенный колледж и на месте построят жилой комплекс

Фото: ДОМ.РФ

В Магнитогорске ведется поиск компании, которая построит жилой комплекс на месте бывшего колледжа. Земельный участок с заброшенным зданием по адресу переулок Ржевского, 6 предлагают купить со скидкой за 3,94 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ДОМ.РФ.

Работы на земельном участке площадью 14 га будут вестись в рамках реновации. Покупателю объекта по правилам земплепользования и застройки можно будет возвести среднеэтажный микрорайон (не выше восьми этажей). Однако перед стартом работ ему предстоит снести колледж 1938 года постройки с площадью 6,1 тысяч квадратных метров. Проект необходимо завершить в течение шести лет.

Жилая площадь будет до 14,7 тысячи «квадратов» с вариантами квартир от студий до трехкомнатных. Отметим, что прошлом году этот участок пытались продать на три миллиона дороже, но тогда покупателей не нашлось.

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