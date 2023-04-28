Привез 20 тонн воды: житель Челябинской области помог потушить крупный пожар

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
В Копейске не позволили пожару распространиться по жилому району. В этом помог случайно оказавшийся рядом доброволец.
Пожар случился 27 апреля на копейской железнодорожной станции Козырево. Вспыхнули жилой дом, баня и надворные постройки. Дул сильный ветер, и огонь мог перекинуться на два соседних здания (так произошло в соседней Курганской области, где 27 апреля сгорели десятки домов).
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в районе станции — дефицит воды, это затрудняло работу пожарных.
Пока с огнем пылись справиться, мимо проезжал копейчанин Юрий Свиридов. Увидев большой пожар, он остановился и предложил помочь. Дело в том, что у мужчины имеется собственный автомобиль с цистерной.
Доброволец принялся возить воду для тушения пламени. Он доставил на место ЧП в общей сложности более 20 тонн воды.
— Пожар совместными усилиями потушили, соседние строения отстояли, — уточнили в МЧС.
Хозяин сгоревшего дома не пострадал.
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