Жителей Челябинской области предупреждают о грозах и заморозках до -1

В пятницу возможны грозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области в конце апреля сохранится теплая дневная погода. Но возможны дожди и грозы, а в ночное время может сильно похолодать.

Кратковременные дожди и грозы начнутся днем 28 апреля в северной части региона. Температура воздуха составит +20, +25 градусов, будет дуть ощутимый ветер: 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Уже в ночь на субботу 29 апреля похолодает до +8, +3, а в горных и низинных районах столбик термометра и вовсе может опуститься до отметки в -1 градус. Днем в субботу будет прохладней: всего +15, +20. В северной части Челябинской области продолжатся небольшие дожди.

Но в воскресенье жара вернется. Специалисты прогнозируют в этот день +20, +25 градусов. Ветер к 30 апреля стихнет, а осадки прекратятся.

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