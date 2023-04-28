В тройном ДТП с грузовиком в Челябинской области погиб мужчина

Авария случилась на 1742-м километре трассы М-5 Фото: Сергей ГАПОН

В Челябинской области неудачная попытка обгона привела к тройному ДТП и смерти водителя. Авария произошла поздним вечером 27 апреля на трассе М-5 в окрестностях Златоуста.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 28-летний водитель Datsun on-DO пытался обогнать ехавшую впереди машину. Для этого он вырулил на встречную полосу.

Но на встречке иномарка врезалась сначала в грузовик Volvo, а затем в Renault.

— В результате ДТП водитель автомобиля Datsun от полученных травм скончался на месте происшествия, — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее в Челябинской области пострадал водитель машины, на которую выбросило не вписавшийся в поворот автомобиль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.