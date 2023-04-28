Еще больше «САМОЦВЕТОВ»: новый флагманский салон открыл двери в ТК «КС»

Фото: "САМОЦВЕТЫ"

Уютный, роскошный, современный бутик. Здесь все сделано с любовью к покупателям. Гостей порадует богатый ассортимент украшений, новинки от ведущих ювелирных заводов России, а также эксклюзивные модели. И на все это великолепие с 28 апреля по 1 мая действуют скидки до 55%.

Приятный «первомайский» бонус: совершив покупку ювелирного украшения на 2 000 рублей, вы получите полезный подарок. Внешние аккумуляторы для смартфона, серебряные подвески, средства для чистки ювелирных изделий, стильные подставки для украшений и другие интересные призы уже ждут своих обладателей. А при покупке от 15 000 рублей гарантирован дополнительный подарок – сертификат в «САМОЦВЕТЫ».

«САМОЦВЕТЫ» — всегда больше, чем вы ожидаете.