В Челябинске ребенок потерял сознание, застряв в игрушечном автобусе в детском саду

Сейчас опасный снаряд демонтирован. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске мальчик из детского сада №481 потерял сознание на игровой площадке. Ребенок попытался пролезть в отверстие деревянного автобуса, но застрял и повис.

– Прокуратурой проводится проверка соблюдения федерального законодательства об образовании, – сообщили КП-Челябинск в прокуратуре Челябинской области.

Мальчика успели реанимировать до приезда скорой помощи. Сейчас тот самый автобус демонтирован с детской площадки демонтирован.

В других СМИ писали о том, что пострадавшего мальчика привезли в больницу в состоянии комы. Однако, КП-Челябинск не подтвердила этой информации.

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