В Челябинской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость выросла среди детей 7-14 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за неделю на 3,7% выросла заболеваемость гриппом и другими ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На 14% чаще стали заражаться ОРВИ дети 7-14 лет, заболеваемость среди взрослых возросла на 2%.

— Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 3,5% среди населения в целом и детей. Заболеваемость взрослого населения выше эпидемического порога на 26%, — уточнили в Роспотребнадзоре.

В Челябинской области по-прежнему регистрируют случаи гриппа A и B, хотя их количество заметно снизилось за последнее время. При этом активно продолжают циркулировать «негриппозные» вирусы, в том числе риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы и сезонные коронавирусы.

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