В Тракторозаводском районе Челябинска до середины лета ограничат движение

Под дорогой на улицах проходят трубы теплоснабжения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске месяца ограничат движение по улицам Танкистов, 1-й Пятилетки и Салютной. Распоряжение об этом подписал вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Дороги перекроют, чтобы раскопать: в Тракторозаводском районе запланирован ремонт теплотрассы.

С 8:00 1 мая ограничат проезд по улице 1-й Пятилетки, а также по участку улицы Танкистов от дома №148 до дома №152а. Дорогу откроют в 22:00 15 июля

А с 15 июня полностью перекроют улицу Салютную у дома №148 по улице Танкистов. Ограничения на участке снимут к 22:00 30 июня.

Ранее в Челябинске ограничили движение на улице Рождественского.

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