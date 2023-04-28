«Финал четырех» по баскетболу в Челябинске: как попасть на матчи «Челбаскета», цена билетов

Болельщиков приглашают поддержать «Челбаскет» в Финале четырех в Челябинске. Фото БК «Челбаскет»

Чемпионат страны в Высшей лиги вышел на финишную прямую. В финал вышли четыре лучшие команды. Среди них - победитель регулярного чемпионата - челябинский «Челбаскет». Соперничество «Победной стае» составят три клуба, вышедшие в «Финал четырех» - БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону), «Нефтехимик» (Тобольск) и «Южный Слон» (Ставрополь). Матчи финального турнира пройдут в челябинском Дворце спорта «Юность» 29 и 30 апреля. Стоимость билетов от 250 до 1000 рублей (в зависимости от сектора). Самые дорогие билеты в VIP-зону.

Расписание «Финала четырех» чемпионата России по баскетболу в Высшей лиге сезона 2022-2023 (Челябинск, ДС «Юность», 29-30 апреля)

29 апреля. Полуфиналы

16.00 Челбаскет (Челябинск) — Нефтехимик (Тобольск)

Покупка билетов

19.00 Церемония открытия.

БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) — Южный слон (Ставрополь)

Вход свободный!

30 апреля. Финальный день.

16.15 Матч за 3 место

19.15 Матч за 1 место

Покупка билетов

Билет действует на оба матча.

Для детей до 14 лет действует скидка 50% по промокоду «DETI50».

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