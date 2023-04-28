К майским праздникам МТС улучшила связь под Челябинском

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МТС модернизировала сеть и установила новое телеком-оборудование в СНТ и поселках под Челябинском. В результате средняя скорость передачи данных у дачников в среднем выросла на четверть.

Накануне дачного сезона МТС расширила сеть 4G и увеличила скорость мобильного интернета на Северо-Западе в поселке Градский Прииск, а также в поселке Кременкуль Сосновского района. На южном выезде из Челябинска по Троицкому тракту улучшение покрытия произошли в поселках СмолVille и Исаково, СНТ «Политехник», «Часовщик» и «Факел».

«Начиная с мая, южноуральцы активно выезжают за город и проводят много времени на даче. Поэтому заранее, до наплыва отдыхающих, мы провели работы на сети и увеличили скорость мобильного интернета в популярных дачных массивах, чтобы челябинцы независимо от места нахождения, могли полноценно отдыхать и пользоваться привычными сервисами. Несмотря на начало садового сезона, мы продолжим развивать сеть в любимых локациях южноуральцев по всей Челябинской области», − рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

В прошлом году к началу дачного сезона МТС увеличила скорость мобильного интернета в челябинских СНТ «Чайка» и «Урал», а также в популярных для СНТ «Электрометаллург» Соснового района, под Копейском компания расширила LTE-покрытие в СНТ «Коммунальщик» и в дачных массивах, расположенных в районе озера Курлады. Под Магнитогорском скорость мобильного интернета выросла в СНТ «Горняк» и поселке Поля орошения.