В Челябинске из-за неявки депутатов отменили заседание областного парламента

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Законодательному собранию Челябинской области пришлось отменить сегодняшнее заседание. Причиной стана неявка нужного количества депутатов. Из нужного кворума в 40 человек пришли только 35. В областном парламенте КП-Челябинск пояснили, что у всех народных избранников была уважительная причина.

— Сегодня было принято решение о переносе 35-го заседания Законодательного собрания области на более позднюю дату в виду отсутствия кворума депутатов, — прокомментировала начальник управления информационной политики областного парламента Ольга Лихачева. — Причины неявки депутатов уважительные: командировки и больничные. О дате новой заседания сообщим дополнительно.

Сегодня депутаты планировали принять ряд поправок в областной бюджет, а также рассмотреть несколько социальных инициатив губернатора, в том числе о введении новых региональных наград, социальной поддержке детей-сирот.

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