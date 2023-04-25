Перед 9 Мая в регионе поддержат ветеранов и блокадников

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Традиционная забота о ветеранах накануне Дня Победы: участники, блокадники, инвалиды Великой отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей в Челябинской области получат по 20 тысяч рублей. Как пишет паблик о жизни региона «Челябушка», об этом распорядился губернатор Алексей Текслер. Всего адресатов у данной выплаты в Челябинской области 739.

— Соцзащита региона параллельно запускает долгоиграющую акцию с охватом до 30 тысяч человек «Дойти до каждого ветерана». До конца года специалисты будут оценивать условия жизни участников войны (их вдов, детей), узников концлагерей и тружеников тыла, в том числе одиноких, на предмет оказания помощи, — добавляют авторы паблика. — Ситуативно нуждающимся предоставят самые разные формы поддержки — от услуг сиделок, школы ухода и бытовых дел до библиотеки на дому и даже социального туризма.