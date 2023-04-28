«Доктор Женя» из Челябинска получил президентскую награду

Фото: Группа «Другая медицина» vk.com

Абсолютно заслуженно челябинский доктор Женя удостоен президентской награды «За благодеяние». Как пишет телеграм-канал «Челябушка», общественник и врач Евгений Косовских известен не только в южноуральской столице, но и в России со своим неординарным проектом «Другая медицина» (клиника для бездомных, паллиативная помощь).

— НКО под его чутким руководством не раз выигрывала гранты, в том числе федеральные. Да и региональные власти открыто поддерживают Женю, а здание клиники городские власти сдали в аренду безвозмездно, — добавляют авторы канала. — Кстати, у Челябинской области скоро тоже будет аналогичная награда для волонтёров — за благие дела.