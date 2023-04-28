Глава СК Бастрыкин потребовал узнать, почему новорожденная девочка в Челябинске стала инвалидом

Многодетная мать пожаловалась на затянувшееся расследование Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уоловного дела в Челябинске. Врачей подозревают в ненадлежащей помощи новорожденной девочке. Малышка стала инвалидом.

Как рассказали в информационном центре СК, к главе ведомства обратилась многодетная мать. Женщина уверена, что ее дочка пострадала из-за дефектов лечения. В Челябинске после случившеюся с новорожденной возбудили уголовное дело. Но мать недовольна тем, как долго идет расследование. Она опасается, что срок давности преступления закончится, и никто из медиков не понесет ответственности.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, — уточнили в Следственном комитете.

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