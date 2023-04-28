Гири, бампера, ГТО, «рукопашка»: что еще ждет челябинцев на Георгиевском спортивно-патриотическом фестивале

Организаторы приглашают участников и зрителей на шестой Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль, посвященный Дню Победы. Фото предоставлено организаторами

Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль, посвященный Дню Победы, пройдет в Челябинске 6 мая в Учебно-спортивном комплексе УралГУФК (ул. Энгельса, 22).

На пресс-конференции, которая сегодня прошла в челябинском пресс-центре «Комсомольской правды», организаторы рассказали о программе и участниках фестиваля.

Главный организатор, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, руководитель отдела по делам молодежи Челябинской епархии Протоиерей Ярослав Иванов подчеркнул, что фестиваль посвящен Дню памяти великомученика Георгия Победоносца и Дню Великой Победы.

- В этом году Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль пройдет в Челябинске уже в шестой раз и соберет порядка тысячи участников и зрителей не только из столицы Южного Урала, но из многих городов региона, а также из Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа. Здесь на самых разных площадках будут представлены самые различные, скажем так, не олимпийские виды спорта, виды, которые, в большинстве своем, близки нам по духу. Свои силы и возможности смогут проверить не только заявленные участники — спортсмены, профессиональные атлеты, но и все желающие. Даже не ради результата, а просто для интереса, - отметил Протоиерей Ярослав Иванов.

А выбрать, действительно, будет из чего. На арене манежа УралГУФК будет размещено около двух десятков площадок по самым различным и даже необычным видам спорта. Таким, как, к примеру, богатырский жим, казачьему боксу «Учкур», богатырское двоеборье… Вместе с тем, на площадку выйдут мастера и начинающие спортсмены в гиревом спорте, детском фитнесе, воркауте, армрестлинге, силовом троеборье, каратэ киокушинкай, рукопашном бое и других видах спорта. Здесь же все желающие смогут начать выполнять нормативы комплекса многоборья ГТО.

Впервые на площадке фестиваля будут представлены адаптивные виды спорта (лица с ограниченными возможностями здоровья): фехтование, пара-каратэ, бочча, настольный теннис, настольные игры, оптическая стрельба, керлинг, хоккей.

— Я считаю, что это, как и в прежние годы, это будет большой фактически семейный праздник, спортивно-патриотический праздник для людей всех возрастов, — подчеркнул мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ, обладатель титула «Самый сильный челябинец», победитель и призер многих турниров по силовому экстриму, чемпион России по кроссфиту Дмитрий Кононец.

Кстати, на главной сцене фестиваля пройдут выступления артистов, на других площадках мастер-классы по видам спорта, а также по различным видам рукоделия.

Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль, посвященный Дню Победы, пройдет в Челябинске 6 мая в Учебно-спортивном комплексе УралГУФК (ул. Энгельса, 22). Начало в 11.00, торжественнее открытие — 12.00, окончание фестиваля — 16.00. Телефон для справок: 8-922-750-1177.

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