В семи городах Челябинской области объявили предупреждение об НМУ

В период НМУ предприятия должны снизить выбросы вредных веществ в атмосферу Фото: Андрей АБРАМОВ

В семи городах Челябинской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени. В министерстве экологии региона сообщили, что в ближайшие дни будет усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий.

— В связи с крупными пожарами в соседних Свердловской и Курганской областях может ощущаться запах гари. На стационарных постах сети наблюдения и передвижными лабораториями ведется круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха, — уточнили в экологическом ведомстве.

В Челябинске, Коркино и Аше предупреждение об НМУ будет действовать с 22 часов 28 апреля до 19 часов 1 мая. В Магнитогорске, Карабаше, Златоусте, Сатке – с 19 часов 29 апреля до 19 часов 1 мая.

Напомним, жалобы на качество атмосферного воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приемной министерства экологии или по телефону +7-906-890-96-70. Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

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