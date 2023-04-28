Путин наградил челябинского доктора Женю, который бесплатно лечит бездомных

Фото: Другая медицина / vk.com

Президент России Владимир Путин наградил челябинского врача Евгения Косовских, которого большинство горожан знают как «Доктора Женю». Указ с подписью опубликован на портале правовой информации 27 апреля.

– За активную общественную и благотворительную деятельность наградить знаком отличия «За благодеяние» Косовских Евгения Николаевича. Директора автономной некоммерческой организации социальной помощи нуждающимся «Другая медицина», – указано в документе.

Также за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу президент наградил орденом Пирогова. Татьяну Мазур – врача челябинской поликлиники «РЖД – медицины».

В прошлом году доктор Женя помогал людям в Мариуполе. О поездке он рассказал КП-Челябинск. А в 2023 он лечил людей в клинике Луганска.

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