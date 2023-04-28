Челябинка учит людей с рассеянным склерозом основам мобильной фотографии

Участников обучат пейзажной и портретной съемке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 15 лет Марине Минеевой поставили диагноз «рассеянный склероз». Сейчас она руководит фондом «Свет», который помогает людям с таким же диагнозом. Недавно она запустила проект «Жизнь в моменте». Подопечных фонда и их родственников учат искусству мобильной фотографии.

Участников обучат пейзажной и портретной съемке, сообщает издание Hornews.com. А по итогам занятий и работы «в полях» проведут выставку, посвященную Всемирному дню рассеянного склероза.

Проект поможет людям с рассеянным склерозом помочь принять себя и социализироваться, а также побороть страхи.

Занятия будут проходить по вечерам в Государственном историческом музее Южного Урала.

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