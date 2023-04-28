В Челябинской области к выборам главы Миасса допустили трех кандидатов

Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 11 мая Фото: Евгения ГУСЕВА

Конкурсная комиссия на предварительном заседании по выборам главы Миасса допустила к участию трех кандидатов. Об этом 28 апреля сообщили в собрании депутатов городского округа.

— По итогам рассмотрения документов комиссия приняла решение о допуске к конкурсу начальника управления имущественных отношений администрации Миасса Николая Булдыгина, заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука и генерального директора ООО «Аргус групп М» Виктора Легенчука, — уточнили в горсобрании.

Всего документы на участие в выборах подавали четыре человека. Однако начальник отдела социальных проектов завода «СпецАгрегат» Анастасия Захарова решила снять свою кандидатуру.

Итоговое заседание конкурсной комиссии назначено на 11 мая. В этот день будет проведено тестирование кандидатов и состоится собеседование с каждым из них. По завершении комиссия вынесет решение, чьи фамилии будут представлены депутатам на голосование. Оно запланировано на ближайшей сессии горсобрания.

Напомним, пост главы Миасса ранее занимал Григорий Тонких. Его полномочия истекли бы в сентябре 2023 года, но он решил добровольно уйти в отставку.

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