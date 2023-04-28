В Миассе рецидивист ударил ножом 17-летнего подростка. Пострадавший оказался в реанимации

Личность нападавшего установили в короткие сроки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миассе полицейские задержали мужчину, который ударил ножом 17-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел недалеко от стадиона «Северный». На 17-летнего юношу напал неизвестный мужчина. Он ударил подростка ножом в грудь. Пострадавшего увезли в городскую больницу. Сейчас он находится в реанимации.

В поисках нападавшего полицейские опросили жителей близлежащих домов и провели обходы дворов. Кроме того, они проверили горожан, которые ранее были судимы за похожие преступления.

— Сотрудники полиции в течение суток установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель Миасса. При обыске по месту проживания у него изъяли нож, при помощи которого было совершено преступление, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина пояснил, что ударил ножом в грудь подростка в ходе ссоры, находясь подшофе. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас нападавший находится в изоляторе временного содержания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.