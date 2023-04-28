В Челябинске началась подготовка к запуску светомузыкального фонтана

В репертуар светомузыкального фонтана добавят новые треки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске завершается расконсервация светомузыкального фонтана в сквере на площади Революции. Рабочие демонтировали защитный короб и заменили светильники, электромагнитные клапаны, контролеры, блоки питания и другое оборудование.

Как сообщили в администрации Советского района, запустить фонтан планирется уже 30 апреля. В настоящее время идет подготовка чаши, гидроизоляция и очитка гранита.

— В первые недели работы фонтана музыкальный репертуар будет задействован прежний, но позже, после программной обработки, добавят новые треки. В преддверии Дня Победы и во время его празднования станут использоваться светомузыкальные композиции на песни военных лет, — уточнили в администрации района.

Светомузыкальный фонтан будет работать до середины сентября. После завершения эксплуатационного сезона его снова законсервируют.

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