Челябинский генерал МВД проверил готовность полицейских к охране общественного порядка в майские праздники

Начальник ГУ МВД области Михаил Скоков отметил, что полиция готова к охране общественного порядка в период майских праздников

На площади Революции в Челябинске прошел строевой смотр личного состава подразделений областного Главка и городского УМВД. Среди них присутствовали сотрудники ГИБДД и ППС, службы участковых уполномоченных, кинологи, а также учащиеся ведомственного центра профессиональной подготовки. Их готовность нести службу в майские праздники проинспектировал генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Начальник ГУ МВД вместе со своими заместителями обошел строй и осмотрел у каждого форменное обмундирование, проверил наличие служебного удостоверения и номерного жетона. Инспекции также подвергся транспорт и техническое вооружение органов внутренних дел.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

— Во время строевого смотра генерал Михаил Скоков указал присутствующим на недостатки и потребовал их исправить, а также не допускать в дальнейшем. Он подчеркнул, что форменное обмундирование является важной составляющей имиджа полицейского. Опрятный внешний вид в сочетании с профессиональным исполнением обязанностей формируют мнение населения о полиции в целом, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Завершился строевой смотр торжественным маршем. Под звуки оркестра первой вышла знаменная группа, пронеся флаги Российской Федерации, Челябинской области и Главного управления МВД по региону. Затем сотрудники подразделений органов внутренних дел прошли строевым шагом по площади. Вслед за ними колонной проехали десятки единиц авто- и мототехники. По завершении мероприятия Михаил Скоков отметил, что личный состав готов выполнять задачи по охране общественного порядка в период майских праздников.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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